Villacherin wurde bei Unfall verletzt. Sie krachte mit ihrem Pkw in einen Kreisverkehr.

Die Pkw der Frau wurde schwer beschädigt © Fuchs

Samstagmorgen prallte eine 68-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach mit ihrem Pkw auf der Drautal Bundesstraße (B 100) in Spittal gegen die bauliche Anlage eines Kreisverkehrs, wobei das Fahrzeug über den Kreisverkehr geschleudert wurde und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Bergearbeiten wurden von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter durchgeführt.