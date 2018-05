Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Fotolia

Ein 39-jähriger Mann aus Villach fuhr mit seinem PKW am Donnerstag um 17.40 Uhr auf der Tiroler Straße in Villach stadteinwärts, als das Fahrzeug plötzlich stark zu rauchen anfing. Der Fahrzeuglenker bog in eine Seitenstraße ein, stellte sein Fahrzeug ab und öffnete die Motorhaube. Im Motorraum fing es daraufhin an zu brennen.