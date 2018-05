Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzten begaben sich selbstständig ins UKH Klagenfurt © Markus Traussnig

Am Donnerstag um 15.20 Uhr fuhr ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus Ebenthal auf der St. Jakober Straße in Klagenfurt in Richtung seiner Heimatgemeinde. Zeitgleich lenkte ein 22-jähriger Mann aus Grafenstein sein Auto auf der Pristounigstraße Richtung Osten. Er beabsichtigte, nach links, auf die St. Jakober Straße, einzubiegen. Dabei übersah er den 19-jährigen Autofahrer. Es kam im Kreuzungsbereich zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begaben sich zur Abklärung ihrer Verletzungen selbstständig in das UKH Klagenfurt. An den Autos entstand Totalschaden.