Unfall am Donnerstagnachmittag auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt: Ein Lkw-Lenker übersah beim Abbiegen eine Radfahrerin.

Sujetfoto © KLZ/Fuchs

Ein 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Poggersdorf lenkte am Donnerstag um 16.50 Uhr einen Lkw auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Feschnigstraße bog der Lkw-Lenker nach rechts auf diese ab. Dabei übersah er eine 40-jährige Radfahrerin aus Klagenfurt, welche auf dem westlich der St. Veiter Straße befindlichen Radweg in Richtung Süden unterwegs war.