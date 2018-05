Eine Frau wurde am Donnerstag in Klagenfurt von einem Unbekannten angesprochen. Er wollte einen Euro wechseln und während er sein Opfer in ein Gespräch verwickelte, stahl er mehrere hundert Euro.

Polizei fahndet nach einem Trickdieb © APA/Fohringer

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurde eine 73-jährige Frau aus Völkermarkt in Klagenfurt von einem ihr unbekannten 40- bis 50-jährigen Mann mit dunklem Teint angesprochen. Er ersuchte die Frau, ihm zwei 50 Cent Münzen in eine 1 Euro Münze zu wechseln. Während die Frau in ihrer Brieftasche nach der Münze suchte, vertiefte sie der Unbekannte in ein Gespräch. Im Zuge dieses Gesprächs stahl er mehrere hundert Euro aus der Brieftasche des Opfers.