Im Prozess am Landesgericht Klagenfurt um einen tödlichen Bootsunfall am Wörthersee soll heute das Urteil fallen. Gutachter und Verteidigung liefern sich einen harten Schlagabtausch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute dürfte ein Urteil fallen © Klz

16.04 Uhr. Schule statt Gericht

Die Situation erinnert an die Schule: "Was ist hier so erheiternd", fragt Richter Polak den lachenden Verteidiger Todor-Kostic. Staatsanwaltschaft Christian Pirker bezeichnet das Verhalten als pietätlos. Der Verteidiger entschuldigt sich. Weiter geht es wie gewohnt mit Fragen an den Gutachter.