Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Adobe Stock

Da stand sie nun, die schöne Schokotorte mit den vier bunten Kerzen. Daneben die stolze kleine Prinzessin. Tante Sabine wusste auch nicht so recht. Fünf Kinder vertrugen kein Weizenmehl, drei keine Kuhmilch, dann gab es einen, der gegen Haselnüsse allergisch war, und Ilvie hatte eine Fruktose-Intoleranz. Was sollte sie nun also mit dem mitgebrachten Geburtstagskuchen tun? Die Hausordnung erlaubte selbst gebackene Kuchen nur mit einer beigefügten Zutatenliste. Die war aber nicht dabei. Sabine teilte also Reiswaffeln, Maiswaffeln und glutenfreie Hirsekekse aus. Nicht auszudenken, wenn Alexander eine Haselnuss erwischen würde. Alexander war schwerer Asthmatiker, und bei einem Juristen als Vater und einer Headhunterin als Mutter war nicht zu spaßen. Deren Haus wurde zweimal die Woche komplett desinfiziert, ebenso die beiden Familien-SUVs. Auf Haustiere jeglicher Art wurde verzichtet. Der Garten wurde konsequent unkraut- und insektenfrei gehalten. Dennoch besserte sich Alexanders Asthma nicht. Seine Mutter machte den Schmutz auf der Welt im Allgemeinen und jenen im Kindergarten im Besonderen für den Zustand ihres Sprösslings verantwortlich. Sie bestand darauf, dass auch die Spielsachen im Kindergarten regelmäßig desinfiziert werden müssten. Als ihr Sohn von einer Spinne im Spielzimmer erzählte, schrieb sie ein wütendes Beschwerde-Mail und drohte damit, „sich an die Medien zu wenden“.



Wenn Alexander in der Früh kam, roch es in der ganzen Garderobe nach Waschmittel und Weichspüler. Beim Spielen am Bach wurde einmal Alexanders Tommy-Hilfiger-Hose schmutzig. Da schickten die Eltern die Rechnung für die Reinigung. Sabine und ihre Kollegin bezahlten, denn sie wollten keine weiteren Scherereien.



Vor zwei Jahren war ein Mädchen auf einen kleinen Baum im Garten geklettert. Zu Hause durfte es das nicht, umso lieber tollte es im Kindergarten herum, war aber dementsprechend ungeschickt. Beim Spielen auf dem Bäumchen stürzte es etwa 60 Zentimeter zu Boden und brach sich die Hand so unglücklich, dass es langwierige Behandlungen brauchte. Die Eltern waren außer sich über die „Verantwortungslosigkeit“, klagten auf unterlassene Aufsichtspflicht und gingen bis zur letzten Instanz. Das hätte den Kindergarten fast in den Ruin getrieben. Der Baum wurde inzwischen gefällt, in den Garten geht man nun seltener. Die Eltern verständigten sich darauf, dass das Spielen im Garten nur noch mit Helm erlaubt ist, sei es in der Sandkiste, auf dem Bobbycar oder auf der Schaukel. Die Kinder haben sich daran gewöhnt. Ist ja nur zu ihrer Sicherheit.



Dieselbe Elterngemeinschaft stattete den Kindergarten dann mit Tablets aus. Die digitale Kompetenz der Kinder hat sich dadurch stark verbessert. In pädagogisch wertvollen Spielen können sie am Bildschirm kindgerechte Figuren auf Bäume klettern lassen. Auf Englisch.

Früher gab es eine eigene Köchin im Kindergarten, die sehr viel Wert auf frisches, gesundes Essen legte. Doch die Beschwerden der Eltern über den „fremden Geschmack“ nahmen zu, und nun kocht eine große Cateringfirma, die auch das örtliche Altersheim beliefert. Wenn die Alten Schweinsbraten mit Knödel essen, dann kriegen auch die Kinder Schweinsbraten mit Knödel. Und Würstel mit Saft mögen auch alle gern. Das verbindet die Generationen. Noch dazu ist das Essen nun um vier Euro im Monat billiger. Übers Jahr gerechnet, kann man damit schon einen SUV mehr als halbvoll tanken.



Auf Weihnachten freuen sich die Tanten nicht besonders, denn das dazugehörige Theater beschränkt sich nicht auf das Krippenspiel. Etliche Eltern lehnen Religion insgesamt ab, wollen vom Jesuskind nichts hören und verbitten sich das Märchen vom Christkind. So hat man sich auf ein „Fest des Lichts“ verständigt. Und bei den Keksen fängt wieder die Debatte um die Allergien an …



Im Sommer hat der Kindergarten nur zwei Wochen geschlossen. Die meisten Kinder sind zwar die ganzen Ferien zu Hause, so wie ihre älteren Geschwister. Aber Alexander nicht, er ist immer da. Nur wenn der Kindergarten geschlossen ist, fliegen die Eltern mit ihm auf Urlaub. In diesen zwei Wochen, sagen sie, verbessert sich sein Asthma deutlich. Nun ja, vielleicht wächst es sich noch aus. Er ist ja erst drei.