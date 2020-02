Facebook

Kärnten benötigt mehr Pflegekräfte

Bis 2030 werden in Kärnten um 35 Prozent mehr Über-75-Jährige leben als jetzt. Die Zahl der Pflegegeldbezieher steigt in diesem Zeitraum um 22 Prozent an. Selbst wenn die von der Gewerkschaft geforderte 35-Stunden-Woche nicht umgesetzt wird, steigt dadurch in den nächsten Jahren der Bedarf an Pflegekräften enorm.