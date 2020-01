Facebook

Fast jedes Jahr müssen Waldbesitzer in Kärnten mittlerweile Sturmschäden aufarbeiten, wie hier in Bad Eisenkappel, © Markus Traussnig

Kärntens Wälder stehen vor einschneidenden Veränderungen. Es vergeht kein Jahr mehr, in dem nicht tausende Festmeter Holz Unwettern und Borkenkäfern zum Opfer fallen. Nicht selten übersteigen in solchen Fällen die Kosten für die Holzaufarbeitung den Ertrag. Diese Last trifft Kärnten besonders hart, weil das Land laut einem Bericht der Landesforstdirektion über einen Kleinwaldanteil von 70 Prozent verfügt.