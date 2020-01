Facebook

In welcher Zeit leben wir? Die Frage stellt sich, wenn Männer und Frauen von Freiwilligen Feuerwehren für ihre unverzichtbare und unentgeltliche Arbeit in die Haftung genommen werden. Anstatt laut „Danke“ zu sagen, dass ein Autowrack rasch von einer viel befahrenen Straße wegräumt wird, muss die Haftpflichtversicherung einer Gemeinde – diese ist Rechtsträger für Feuerwehren – 4000 Euro an die Versicherung des Autobesitzers zahlen.