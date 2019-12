Advent im Internet-Zeitalter"Das Christkind ist möglicherweise zwischen den Packerln verloren gegangen"

Facebook

"Still, still, still, weil der Paketdienst nicht klingeln will . . .“ Dieses Lied summen jene Kärntner, die um die rechtzeitige Ankunft ihrer Präsente vor dem Heiligen Abend bangen. Denn mittlerweile kaufen 85 Prozent der Österreicher mindestens ein Weihnachtsgeschenk online. Schließlich entgeht man durch den Internetkauf überfüllten Läden und erhält ein paar Minuten mehr Zeit für besinnliche Ruhe.