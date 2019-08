Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 10.000 Kärntner haben sich seit Auftreten der Masernfälle heuer impfen lassen © Jürgen Fuchs/Kleine Zeitung

Wenn es nach Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl geht, sollen Schulärzte den Impfstatus von Kindern kontrollieren und dokumentieren. Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner lobte die Initiative in einer Aussendung. Kein Wunder: Bis Mitte Juli sind 25 Kärntner an Masern erkrankt. Unverständlich ist, dass Prettner nach wie vor Impfpflicht und Sanktionen ablehnt. Ja, Aufklärung ist wichtig und die von ihr initiierten Maßnahmen wie „Lange Nacht des Impfens“ und Co sind lobens- und begrüßenswert.