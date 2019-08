Facebook

Es geht nicht darum, unser Leben bis in alle Bereiche zu versichern – das ist zum Glück nicht möglich. Der berühmte Expeditionsarzt und Alpinist Oswald Oelz sagte einmal zu mir, das Leben sei lebensgefährlich: „Es gibt eine sichere Methode, nämlich im Bett zu bleiben, aber dann stirbt man trotzdem.“

Es geht aber darum, die Fahrlässigkeiten zu verhindern und auf die spezifischen Gefahren des Berggehens hinzuweisen. Und darum muss man an wesentliche Dinge appellieren: die Tourenplanung, die Ausrüstung, das eigene Können und das Wetter. Ob alpine Vereine, die Bergrettung oder das Kuratorium für alpine Sicherheit – alle weisen sie auf die Gefahren hin und investieren viel Zeit und Engagement in die Schulung von Bergmenschen. Wege werden markiert, Klettersteige gewartet und Hinweistafeln ständig erneuert.

Aber letzten Endes ist jeder Berggeher, Autofahrer, Paragleiter-Pilot oder Radler auch für sein eigenes Tun verantwortlich. Alpine Notlagen können passieren, die objektiven Gefahren sind einfach da. Wer in die Berge geht, befindet sich nicht in der gepolsterten Streaminglandschaft seines Fauteuils, sondern in einer echten, rauen und immer wieder unwirtlichen Sehnsuchtslandschaft, die eben auch lebensgefährlich sein kann. Es schadet nicht, daran zu denken.