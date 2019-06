Facebook

Es ist ein positives Signal nach außen, wenn der Kärntner Landtag bei gewichtigen Themen für die Zukunft dieses Landes und für nächste Generationen Einstimmigkeit vor Parteipolitik stellt. Geschlossen verabschiedeten alle Abgeordneten der vier Landtagsfraktionen, also von Koalition wie Opposition, einen Dringlichkeitsantrag in Richtung Bund, um grundsätzlich gegen den Ausverkauf von Trinkwasser einzutreten. Politische Einstimmigkeit gab es zudem für die gesetzliche Basis für die Musik-Privatuniversität des Landes. Sie soll ab Herbst ein Mosaikstein sein, der junge Leute im Land hält, weil nun ein universitärer Abschluss in Kärnten möglich wird.