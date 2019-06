Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© oksix - stock.adobe.com

Die Kleinkindbetreuer und Kindergärtner in Kärnten schlagen Alarm: Personalmangel und unzulängliche Rahmenbedingungen machen es ihnen immer schwerer, die Kinder so zu betreuen, begleiten und zu fördern, wie sie es gerne würden. Die Berufsvertretung spricht sogar von so hohen psychischen Belastungen, dass immer mehr Mitarbeiter das Handtuch werfen.