Es wird ein Schlag ins Wasser – das Muttertagswochenende. Von Sonne, Wärme und frühsommerlichem Lebensgefühl keine Spur. Dabei hat im Tourismus und vielen sommergesteuerten Dienstleistungsbereichen die Saison offiziell bereits am 1. Mai begonnen. In den Strandbädern und in den Eissalons herrscht statt saisonaler Fülle noch gähnende Leere. In den laufkundschaftgetriebenen Gastro-Betrieben regiert Regenschicht statt Sonnenschein.