Im Schnitt verdrückt ein Europäer 1,8 Kilogramm Fleisch pro Woche. Als die Umweltorganisation „Greenpeace“ Gewässer in Europa auf Antibiotika und Pestizide testete, fand sie dort so ziemlich alles zwischen Aspirin, Penicillin und allen erlaubten und unerlaubten Herbi-, Fungi- und Insektiziden. Überall, wo es Massentierhaltung gibt, wurde Greenpeace fündig.

Wer sich einem so unbequemen Thema wie der Ernährungswirtschaft nähert, landet unweigerlich bei einer Lebensstil-Diskussion. Das Problem ist auch die schiere Unüberschaubarkeit: Ist es bio? Ist es in Plastik verpackt? Wurden für mein schönes Frühstücksei alle männlichen Küken geschreddert? Und und und.

