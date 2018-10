Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern mit über einem Meter hohen Wellen. Was nach aufziehendem Schwerwetter auf dem Meer klingt, ist auf dem Wörthersee bereits zur Realität geworden.

Entsprechende Anpassungfährigkeit verlangen die sich veränderten Wetterlagen von den Wasserrettern ab. Alle ehrenamtlich, in einem Verein, der in den letzten zehn Jahren zu einer hochkomplexen Blaulichtorganisation gereift ist. Auf Augenhöhe mit Rotem Kreuz, Feuerwehr oder Bergrettung.

Ständig muss bei der Aus- und Weiterbildung weitergedreht werden. Aber auch beim Materialankauf. So wird es früher oder später notwendig sein, sturmsichere Rettungsboote anzukaufen, welche Rettungs- und Bergungsarbeiten auch bei hohem Wellengang und Starkwind möglich machen.

Leistungsstarke Kajütboote sind kein „Luxusproblem“ der Wasserretter, die ohnehin Zeitspendenmillionäre für die Allgemeinheit sind, sondern schlichtweg eine Notwendigkeit.

Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen sind die Wasserretter auf Fördergelder von Land und Gemeinden angewiesen. Bleibt zu hoffen, dass bei den poltischen Entscheidungsträgern die Botschaft, dass das Rüsten für stürmische Zeit Geld kostet, auch schnell ankommt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.