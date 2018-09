Facebook

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt: „Wie um alles in der Welt verliert man während einer Fahrt auf der Autobahn seinen Schuh?“ Die Antwort ist simpel und erschreckend zugleich: Indem man das Autofenster öffnet und all das hinaus wirft, was man nicht mehr braucht. Täglich begegnen wir unzähligen solcher Mahnmale unserer Wegwerfgesellschaft – vom Fast Food-Sackerl im Straßengraben bis hin zur leeren Dose im Gebirge. Allein im Vorjahr landeten 711 Tonnen Müll auf und neben Kärntens Autobahnen, rund 500 Tonnen sind es jährlich an den Landes- und Bundesstraßen.

