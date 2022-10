Es ist das erste Mal, dass Luigi Deciani am Sonntag sein Schloss in Montegnacco bei Udine für die Allgemeinheit zugänglich macht. Mit Live-Musik, Blumendekorationskursen, kulinarischen Köstlichkeiten und Führungen können die Besucher nach Voranmeldung interessante Einblicke in den Alltag von Adeligen im 21. Jahrhundert gewinnen. "Das Schloss hat eine ganz eigene Energie, ganz abgesehen von seiner Geschichte, die ich gerne persönlich erzählen möchte. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert steht auf uralten Grundmauern", sagt Deciani.