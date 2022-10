Eine Woche lang schwamm ein Delfin in einem für die Schifffahrt benutzbaren Kanal in Triest und zog scharenweise Schaulustige an. Da es nicht normal ist, dass ein Delfin für so lange Zeit in einem Kanal herumschwimmt, wurden auch Experten zurate gezogen. Diese sind zum Glück nicht weit. Denn im Umkreis des Schlosses Miramare ist eine bedeutende Unesco-WWF-Schutzzone für Meerestiere angesiedelt. Ein Team von Meereskundlern betreut das Gebiet, das auch über das Biomeeresmuseum "BioMa" verfügt, welches in den ehemaligen kaiserlichen Stallungen untergebracht ist. Im Sommer ist es der Ausgangspunkt von Schnorcheltouren unter wissenschaftlicher Führung, bei denen man die Unterwasserwelt der videoüberwachten Sperrzone erkunden kann.