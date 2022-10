Ein Delfin schwimmt seit Tagen in einem für die Schifffahrt benutzbaren Kanal in Triest. Er zieht mittlerweile scharenweise Schaulustige an. Man kann nur hoffen, dass es dem "Flipper von Triest" nicht so ergeht wie Walrossweibchen Freya, das heuer im Sommer in Oslo zum Publikumsmagneten wurde und daraufhin von der norwegischen Behörde "wegen Gefahr im Verzug" eingeschläfert wurde.