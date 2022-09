Auch in Kärntens Nachbarregion Friaul ist das Schuljahr gestartet. Den ersten Schultag nahm die Polizei zum Anlass für eine Schwerpunktaktion gegen Drogenhandel und Drogenkonsum rund um Schulen. Deshalb rückten am Schulbeginn - heuer nach zwei Jahren ohne Covid-Beschränkungen - auch Polizei-Einheiten mit Drogenspürhunden am frühen Morgen aus. Einheiten des Mobilen Kommandos und eine Sondergruppe aus Pordenone stellten sich vor die Eingänge einiger Schulen.