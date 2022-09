Eine Kärntnerin verletzte sich am Monte Lussari. Die 76-Jährige war am Freitagabend beim Pfarrhaus am Luschariberg gestürzt. Am Samstag in der Früh' wurde über den Notruf unter der Nummer 112 um medizinische Hilfe gebeten. Gegen acht Uhr in der Früh rückte das Bergrettungsteam von der Station Cave del Predil gleichzeitig mit der Mannschaft des regionalen Rettungshubschraubers aus. Zusätzlich eilten auch vier weitere Helfer, mit dem Allrad-Geländewagen auf den Berg, um die Klagenfurterin zu betreuen.