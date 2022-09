25 Grad in Grado und Lignano und 24 Grad in Triest – die angenehmen Wassertemperaturen lockten auch in dieser Woche noch viele Badegäste an die Obere Adria. Doch das warme Meereswasser hat auch seine "Schattenseite". Am Triester Stadtstrand Barcola klagen seit einigen Tagen viele Badegäste nach dem Aufenthalt im salzigen Nass über Juckreiz.