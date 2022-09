Eigentlich darf man in Italien ja in den Fußgängerzonen mit dem E-Scooter fahren, wenn man unter einer Geschwindigkeit von 6 km/h bleibt. Der beliebte Ferienort Grado hat aber heuer eine Verordnung vorbereitet, die das Fahren mit E-Scootern in Teilen der Fußgängerzone verbietet. Sie ist deshalb in der heurigen Saison noch nicht aktiviert worden, weil es an Hinweistafeln mangelte. „Und es gab auch heuer gar keine Probleme mit E-Scootern oder Radfahrern in der Fußgängerzone. Jetzt, zum Ende der Hochsaison ist es, denke ich, nicht mehr nötig, die Verordnung umzusetzen“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung.