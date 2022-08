Heiß ist es am Meer an der Oberen Adria. Genau so, wie es im Sommerurlaub sein soll. Viele Strandurlauber gehen bei der Hitze aber auch von den Stränden ins Zentrum oberitalienischer Urlaubsorte, ohne sich etwas über die Badebekleidung zu ziehen. In Jesolo ist das vielen Einheimischen ein Dorn im Auge. Vor allem Geschäftsleuten im Zentrum reicht der Anblick von Männern, die in Badehosen und Schlapfen zum Shoppen gehen, und von leicht bekleideten Frauen in Tangas, wie italienische Medien berichten. Viele Händler und Gastronomen fordern nun, eine Verordnung umzusetzen, nach der es bei Geldstrafe verboten sein soll, sich abseits vom Strand nur in Badebekleidung aufzuhalten. Eine derartige Verordnung gibt es unter anderem in Venedig, in Lignano, in Grado, aber auch in Caorle.