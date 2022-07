Ein Großbrand ist am Freitagnachmittag in Bibione ausgebrochen. Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr von Latisana von einem ersten besorgten Anrufer alarmiert. Danach gingen über die Notrufnummer 115 zahlreiche weitere Anrufe ein. Die Rauchschwaden waren am Nachmittag schon von Weitem zu sehen. Auch vom Strand von Lignano aus.

Lignano liegt gleich neben Bibione. Lokale Medien berichteten, dass der Brand auf einer Ackerfläche unweit des Leuchtturms ("Faro") ausgebrochen sei. Ein Waldstück in der Nähe des Ackers sei von den Flammen bedroht. Auch zahlreiche Urlauber posten bereits Bilder vom Brand auf Facebook, viele sind besorgt, ob dieser noch näher kommen könnte.

"Der Rauch reicht bereits bis Lido del Sole", schreibt ein Urlauber auf Facebook. Aber auch in Lignano Pineta fürchtet man sich vor dem Feuer. "Ein Großbrand in Bibione und offensichtlich auch schon bei Lignano angekommen", schreibt ein anderer User. Die Flammen könnten vom Wind bis zum Wald getragen werden. Gerade in dieser Zeit, in der extreme Trockenheit herrscht, wäre das sehr gefährlich. Die Feuerwehren aus der ganzen näheren Umgebung sind zur Löschung des Brandes ausgerückt. Es kamen auch Einsatzkräfte aus Caorle, Latisana und Lignano. Der Einsatzort wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt, um einen Auflauf von Schaulustigen zu vermeiden. "Das Löschen ist ein Rennen gegen die Zeit", hieß es im Friauler Onlineportal "Udine Today".