Die Wassertemperaturen in Kroatien haben in dieser Woche an einigen Stellen Rekordwerte erreicht, wie lokale Medien berichten. Nahe Dubrovnik zeigte das Thermometer 29,2 Grad an, bei Split und an den Küsten der Inseln Lastovo und Krk waren es 28 Grad. Bei der Insel Mljet, wo es zwei Salzseen gibt, wurden sogar 30 Grad Wassertemperatur gemessen. Wissenschaftler sind besorgt, sie sprechen von einem Alarmsignal. Die globale Erwärmung hinterlasse auch im Meer ihre Spuren.