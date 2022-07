Nicht selten werden Strände mit großen Aschenbechern verwechselt. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, kostet das Wegwerfen oder "Vergessen" von Zigarettenstummeln in Friaul auf zwei Stränden jetzt bis zu 200 Euro Strafe. Denn die Reste der Glimmstängel sind nicht nur ein Hygiene-, sondern auch ein Umweltproblem. Während einige größere Strände in Italien wie in Bibione bereits komplett zur rauchfreien Zone erklärt wurden, überlegen auch kleinere Strände, wie sie den von Rauchern hinterlassenen "Souvenirs" Herr werden. An den beiden Erholungsgebieten von Monfalcone, die direkt eine Bucht neben Grado liegen, sorgen ab jetzt Beamte der Gemeindepolizei dafür, dass keine Zigarettenstummel mehr am Kieselstrand zurückbleiben.