In vielen italienischen Gemeinden stehen heuer Bürgermeisterwahlen an. So auch in einigen Gemeinden im Veneto und in 33 Gemeinden in Friaul. Überall wurde die Wahl noch nicht entschieden. Im Veneto kommt es zum Beispiel noch in Jesolo zur Stichwahl. Und auch in einigen Gemeinden der Region Friaul-Julisch Venetien ist nicht alles entschieden. So gibt es in Gorizia (Görz) eine Stichwahl. In dieser muss sich der jetzige Bürgermeister Rudolfo Ziberna der Kandidatin Laura Fasiolo stellen.