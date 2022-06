Eine videoüberwachte Ampelanlage auf einer Kreuzung der Staatsstraße in Gemona ist für die italienischen Behörden besonders ertragreich. Seit Juni 2021, also in einem Jahr, hat sie 300.000 Euro an Bußgeldern "eingenommen". Das berichtet die Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto". Unter den "Zahlern" waren sicher auch Österreicher: Wer sich die Autobahnmaut auf dem Weg ans Meer sparen will, muss über diese Kreuzung.