Eine Schaumparty im Springbrunnen feiern, im Hotelzimmer vorglühen, nackt durch die Stadt spazieren - diese Aktivitäten finden sich auf dieser Liste nicht. Viel mehr bietet sie eine Alternative zu dem, was einige Österreicherinnen und Österreicher sich oft zu Pfingsten in Lignano leisten. Denn die italienische Küstenstadt ist durchaus mehr als eine Party-Hochburg und zwar auch, aber nicht nur zu Pfingsten einen Urlaub wert.

Mit traumhaften Stränden, langen Radwegen und köstlicher Kulinarik zieht es die ganze Saison über tausende Touristinnen und Touristen in die italienische Küstenstadt. Was man sich dabei keinesfalls entgehen lassen darf? Hier ein paar Tipps!

1. Einen gemütlichen Drink in der Aurora-Bar bestellen

Zu Pfingsten ist die Bar Aurora am Strand Lignanos der Hotspot schlechthin. Während die einen in Ruhe auf der Liege ausnüchtern, stimmen sich die anderen bereits gemütlich wieder auf die Party am Abend ein. Was dabei keinesfalls fehlen darf? Natürlich Aperol! An dieser Stelle auch ein Reminder: Stay hydrated! Bei hohen Temperaturen und strahlender Sonne kann ein Drink oft schneller zu Kopf steigen als gedacht.

2. In der Spielhalle Kleingeld verzocken

Was wäre ein Lignano-Urlaub ohne einen Abstecher in die Sala Giochi, also die Spielhalle? In Lignano gibt es genug Gelegenheiten, um Kleingeld in etwas Spaß zu investieren - vom Tischhockey bis hin zum Autorennen. Und wer trotz Mittags-Aperol noch besonders geschickt ist, kann sein oder ihr Glück beim Greifautomat versuchen. Mit Stofftier urlaubt es sich doch gleich noch besser.

3. Ein Stück Pizza um 3 Uhr früh verschlingen



Nicht nur Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, wenn man ein Wochenende lang ordentlich Gas gibt, sondern auch Nahrungszufuhr. Und weil die Pizza, die man am Abend bei Croce del Sud oder der Pizzeria Peter Pan (beides wärmste Empfehlungen) verdrückt hat, schnell verdaut ist, sollte man spätestens um 3 Uhr erneut Halt machen. Was soll man sagen... das Stück Margherita am frühen Morgen just hits different.

4. Die Nacht durchmachen... und den Sonnenaufgang am Strand beobachten

Erst wenn man um 4 Uhr früh die Kehrmaschinen zu einer Extra-Schicht ausrücken sieht, weiß man: Es ist Zeit weiterzuziehen. Aber nicht etwa ins Hotel. Am besten startet es sich in Lignano am Strand in den Tag. Die aufsteigende Sonne lädt außerdem zu einer morgendlichen Schwimmrunde ein. Für viele mit, manchmal aber auch ohne Badehose.

5. Einen Eisbecher bei Brothers

Aber zurück zur Nahrungszufuhr: Köstliches und legendäres italienisches Gelato gibt es bei der Eisdiele "Brothers". Mit Sorten, die auf diversen Schokoriegeln basieren und fruchtigen Sorbets lockt der Betrieb sowohl Familien als auch Partygäste an. Als gute Grundlage für weitere ausgelassene Party-Nächte dienen Kreationen wie der Nutella-Eisbecher.

6. Zum Leuchtturm spazieren

Genug von lauter Musik und dröhnendem Bass? Wer sich zwischendurch eine Auszeit gönnen - oder gar ausnüchtern? - will, ist mit einem Spaziergang zum Leuchttum bestens beraten. Ein Bonus: Unterwegs kommt man auch beim Strandstück, das für Hunde zugänglich ist, vorbei.

Weitere Tipps