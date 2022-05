Nicht nur in Österreich hat das Wetter in den vergangenen Tagen schwere Schäden angerichtet. In Lignano wurden am Sonntagvormittag bei einem Unwetter viele Kubikmeter des Sandstrandes weggespült. Betroffen sind sowohl Sabbiadoro als auch Pineta. Ausgelöst wurde die Sturmflut vom kalten Nordwind Bora.