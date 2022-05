Ein furchtbarer Unfall hat sich Dienstag am frühen Abend in Triest ereignet. Gegen 18 Uhr fuhr ein Österreicher auf der Umfahrung von Triest gegen die Fahrtrichtung. Er fuhr auf dem zweispurigen Autobahnteilstück in Richtung slowenischer Grenze. Es ist noch nicht klar, wie viele Kilometer der 80-Jährige in der falschen Fahrtrichtung zurückgelegt hat. Es dürften aber rund 2o Kilometer gewesen sein, spekuliert die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“.