Zum ersten Mal haben diese Woche italienische Medien Notiz vom Kärntner GTI-Treffen genommen. Denn an den vergangenen beiden Wochenenden haben sich die ersten Tuningfans mit ihren Autos auch in Tarvis ausgetobt. Zeugten vor zehn Tagen kreisförmige Spuren der als "Gummi Gummi"-Geben bekannten, sogenannten Burnouts auf der Fahrbahn vor dem Tarviser Bahnhof Boscoverde vom nächtlichen Besuch der GTI-ler, ging es am Wochenende bereits wesentlich heftiger zur Sache. Bei der Talstation der Luscharibergbahn wurde eine Gruppe mit ihren Autos beobachtet. Anrainer beschwerten sich über die Lärmbelästigung.