George Clooney wird seinen Espresso in Zukunft wohl nicht mehr so oft in Italien genießen. Schenkt man einem Bericht von "Page Six" glauben, verkauft der Hollywoodstar seine Villa am Lago di Como in der Lombardei. Und der geforderte Preis hat es in sich: Rund 100 Millionen Euro will der Schauspieler für das Anwesen, das er 2002 für damals etwas mehr als zehn Millionen Euro erworben hatte.

Bereits seit 2010 ranken sich Gerüchte um einen möglichen Verkauf der 25-Zimmer-Villa. Damals aufgrund aufdringlicher Paparazzi, die sogar die Steinmauern erklommen hatten, um Bilder zu ergattern. Nun dürfte es tatsächlich so weit sein, wie ein Insider erzählt. Jedoch ohne großes Aufsehen. "Es ist sehr ruhig. Keine Werbung. Keine Presse – nur vermögende Privatkunden."

Die Villa bietet eine traumhafte Aussicht und direkten Seezugang © IMAGO/TT (IMAGO/Anna-Karin Nilsson/Expressen/TT)

Die Obamas, die Royals und viele weitere

Im Laufe der Jahre hieß der mittlerweile 62-Jährige Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen bei sich in der Lombardei willkommen. Zum einen natürlich viele seiner Schauspielkollegen wie Brat Pitt und Matt Damon, mit denen er zusammen in der Oceans-Filmreihe brillierte. Auch Robert De Niro und seine Ex-Frau Grace Hightower waren regelmäßig zu Besuch. Emily Blunt und John Krasinski gaben sich auf seinem Anwesen sogar das Jawort.

Für viel Aufsehen sorgte 2019 der Besuch von Ex-US-Präsident Barack Obama und seiner Frau Michelle, der im Vorfeld vom Bürgermeister des Ortes Laglio verraten wurde. Mit der Ruhe rund um die Villa war es damit vorbei. Weniger Rummel gab es 2018, als Meghan Markle und Prinz Harry bei den Clooneys vorbeischauten.

Künftig werden der Schauspieler und seine Frau Amal ihre Gäste in eines ihrer anderen Domizile einladen müssen. Die Auswahl ist mit Mexiko, Los Angeles, Manhattan, England und der Provence in Frankreich nicht allzu schlecht. Ob sich der Filmstar auch in Italien wieder etwas zulegen wird, steht noch nicht fest.