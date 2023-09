Buongiorno,

wer einen guten Eindruck hinterlassen möchte, grüßt im Urlaub höflich in der Landessprache. Das geht leicht - außer man ist unausgeschlafen wie meine Urlaubsbegleitung. Sie antwortete in Italien auf ein freundliches "Buongiorno!" aus dem Bauch heraus mit "Tomorrow!". Ihre Begründung, bevor sie selbst darüber Tränen lachte: Englisch funktioniere immer und "tomorrow" sei ihr halt als Wort für "Morgen" am schnellsten eingefallen. Aber warum dann nicht gleich "Good tomorrow"?! Mit dieser bis heute unbeantworteten Frage wünsche ich mehr Erkenntnisgewinn mit unseren aktuellen News aus dem nahen Süden.

Das größte Kriegsschiff der Welt kommt

Die "USS Gerald R. Ford" soll Mitte September im Golf von Triest vor Anker gehen. Der modernste und größte Flugzeugträger der Welt bietet 75 Kampfjets und 4500 Personen Platz.

👉 Schifferl schauen

Blaue Krabben auf dem Weg zum Gardasee

Die Tierart sorgt bereits in der Adria für Probleme und bedroht dort heimische Fische und Muscheln. Jetzt wurden die Krabben auch in einem Fluss keine 100 Kilometer vom Gardasee entfernt entdeckt.

👉 Angst vor gefräßigen Krabben

Zweitbeste Bibliothek der Welt steht in Slowenien

Hochmodern, aber auf historischem Grund wurde heuer die neu gebaute Valvasor-Bibliothek in Krško eröffnet. Der lichtdurchflutete Büchertempel entstand mithilfe von Bürgerbeteiligung und sieht sich als kulturelles und soziales Zentrum.

👉 Internationales Vorzeigeprojekt

Streifzug durch eine aufblühende Region

Die Region Slawonien gilt auch unter ausgewiesenen Kroatienkennern als absoluter Geheimtipp. Die stets gefüllte Kornkammer ist von Flüssen durchzogen, von Traditionen geprägt und wurde in der Geschichte heftig durchgerüttelt. Der kulturelle Schmelztiegel punktet mit Natur, Kulinarik und Architektur.

👉 Schönheit abseits von Küste und Meer

Slawonien: unbekannt, aber malerisch © stock.adobe.com

Entdeckungstour zwischen heißen Quellen und alten Villen

Nur eine knappe Autostunde von Venedig entfernt locken die Euganeischen Hügel mit alten Prunkbauten, kunstvoll angelegten Gärten und heilenden Thermalquellen. Auch für Radfahrer und Wanderer tut sich das Hügelland vulkanischen Ursprungs als Spielwiese auf.

👉 Der Zauber des Vergänglichen

Landeshauptstadt im Zeichen der guten Küche

Bis zum 24. September wird in Klagenfurt mit feinsten Zutaten und Produkten aus dem Alpe-Adria-Raum kulinarisch verwöhnt. Was darf man nicht versäumen, wo verbirgt sich besonders guter Geschmack und was bitte ist Eisgras?

👉 Sieben spezielle Genuss-Tipps

Die Ruinen auf dem Colle di Osoppo sind frei zugänglich © Styria/Weichselbraun

Eine Geisterstadt mit grandioser Aussicht

Ein riesiger und frei zugänglicher Lost Place: Der Colle di Osoppo Hügel in Oberitalien überrascht mit riesigen Ruinen aus vielen Epochen, versteinerten Fußabdrücken von Tieren, die vor mehr als vier Millionen Jahren gelebt haben, und einer traumhaft schönen Aussicht auf den Fluss Tagliamento.

👉 Streng geheim in Italien