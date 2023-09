Der Italien-Urlaub des amerikanischen Rappers Kanye West und seiner Frau Bianca Censori wird in Venedig in Erinnerung bleiben. Touristen hielten mit Handys filmisch und fotografisch fest, wie das Paar vor ein paar Tagen während eines Ausfluges mit einer Motorgondel am helllichtem Tag Oralsex hatte.

Schnappschüsse zeigen den Sänger mit heruntergelassenen Hosen. Der Bootsfahrer will von all dem nichts mitbekommen haben. Er sagte, er habe sich auf den Verkehr konzentrieren müssen, da in der Bucht von Venedig viel los sei.

Das Unternehmen, das das Motorboot verliehen hatte, erklärte, dass der Bootsfahrer seine beiden Gäste sofort in einen Hafen gebracht und dort des Bootes verwiesen hätte. Man lege Wert darauf, festzuhalten, dass das Paar nie wieder mit einem Vehikel der Venediger Tourismus-Motorboot-Gesellschaft "Venezia Turismo Motoscafi" mitgenommen wird. Das Fahrverbot gelte lebenslang. Zusätzlich wird die italienische Justiz eine Strafe von mehreren Hundert Euro wegen Obszönität in der Öffentlichkeit verhängen.