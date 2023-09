In den vergangenen Monaten schlugen die Wellen hoch zwischen Grado und Lignano. Es kursierten Gerüchte, dass sich in der Lagune von Marano im Industriegebiet von Aussa Corno, die Stahlindustrie ansiedeln könnte. Zwar hieß es immer, es gäbe kein konkretes Projekt. Aber es gibt Bestrebungen seitens der multinationalen Danieli-Gruppe gemeinsam mit einem Ukrainischen Partner, ein Stahlwerk in Italien zu errichten.

Der in Friaul beheimatete Danieli-Konzern hätte dieses Werk gerne in der Lagune installiert, wie Vertreter im August bei einem Treffen mit den Bürgermeistern der drei Gemeinden Grado, Lignano und Marano Lagunare erklärten. Die Bürgermeister betonten, dass sie sich gegen das Projekt stellen, da es nicht mit dem Tourismusgebiet in Einklang wäre. Teile der Lagune von Marano stehen sogar unter Naturschutz.

Am Wochenende stellte sich auch die Region Friaul-Julisch Venetien offiziell auf die Seite der Bürgermeister, der Naturschützer und der Bürger. "Nach genauer Überprüfung wurde festgestellt, dass im Industriegebiet Aussa Corno andere Arten von Investitionen besser geeignet sind, die auch eher in Richtlinie mit den Wünschen der Gemeinden stehen", heißt es seitens der Landesregierung.

Der Danieli-Konzern, der mit seiner Projektidee vor der Lagune von Marano laut dem Nachrichtenportal "Udine Today" bereits auf der östlichen Seite der Küste von Friaul-Julisch Venetien, im südlich von Triest an der Grenze zu Slowenien gelegenen Dorf Muggia, gescheitert war, hat noch weitere mögliche Standorte in Italien in der Hinterhand. Es gehe um Hunderte Arbeitsplätze und Umsätze in Milliardenhöhe. Das neue Stahlwerk sei "green", also umweltfreundlich, heißt es vom Unternehmen.