Es sind die schönen Seiten des Lebens, die wir am nahen Süden so lieben. Dieser Tage aber halten sich die guten Nachrichten in Grenzen. Auch Slowenien und Teile von Kroatien wurden von schweren Unwettern heimgesucht. In Italien fielen „Hagelsteine“ vom Himmel. Überall wird derzeit an der Beseitigung der Spuren gearbeitet. Wir werden Sie auch darüber auf dem Laufenden halten - in der Hoffnung auf ein Comeback der guten Nachrichten und der schönen Seiten.

Häuser binnen 15 Minuten überflutet

Weite Teile Sloweniens wurden während der verheerenden Unwetter der Vorwoche überschwemmt. Lokalaugenschein im Norden des Landes, wo nach einem Dammbruch ein Dorf binnen 15 Minuten überflutete wurde.

Flut in Slowenien verursacht Schäden in Milliardenhöhe

Nach den Überschwemmungen in Slowenien ist die geschätzte Schadenssumme nach oben revidiert worden. Regierungschef Robert Golob stellt klar: "Wenn wir noch vor zwei Tagen von mehreren hundert Millionen Euro Schaden ausgegangen sind, wissen wir heute, dass es mehrere Milliarden Euro sein werden".

Mensch und Tier in Kroatien evakuiert

Auch Kroatien leidet nach wie vor an den Folgen der schweren Unwetter. Die Rekordwasserstände an den Flüssen Drau, Mur und Sava sorgen im Norden des Landes sowie in der Umgebung der Hauptstadt Zagreb für Probleme.

Grünes Meer in über 2000 Metern Höhe

Lieblich anmutende Hänge zwischen zerklüftetem Gestein, sanfte Auf- und Abstiege über feineren und gröberen Schotter und atemberaubende Aussichten zwischen den Bergen und dem Meer: Auf einer E-Mountainbike-Tour lässt sich der südliche Piemont besonders schön erleben.

Andy Warhol Ausstellung begeistert in Caorle

70 Werke des amerikanischen Popkultur-Königs sind derzeit im Kulturzentrum Andrea Bafile zu bestaunen. Die Ausstellung besteht aber nicht nur aus Kunstwerken, sondern auch aus einer Auswahl an Videos, Dokumentarfilmen und historischen Aufnahmen.

Staunen über ein Farbenspiel mit Tiefgang

Schimmernde Blau- und Grüntöne, lautes Wasserrauschen, selbst im Hochsommer noch üppige Vegetation und angenehme Temperaturen – all das klingt nicht nur für hitze- und staugeplagte Autofahrer auf dem Weg nach Süden verlockend. Wer nach Dalmatien unterwegs ist, müsste für so einen erfrischenden Zwischenstopp nur einen kleinen Umweg einlegen.

