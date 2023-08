Der heutige Samstag sollte ohnehin einer der stärksten Reisetage des Jahres werden. Unzählige Urlauber machen sich auf den Weg in den Süden, andere treten die Rückreise aus Slowenien, Kroatien und Italien an. Mit den heftigen Unwettern und dem Hochwasser in Slowenien sind stundenlange Staus vorprogrammiert. Die wichtigste Autobahn Sloweniens, die A1, ist an mehreren Stellen zwischen Laibach und Celje gesperrt. Sie ist die wichtigste Transitroute durch Slowenien und wird von vielen Kroatien-Urlaubern aus Ostösterreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei genutzt.

Die Überlastung der Ausweichrouten scheint vorprogrammiert. Auf der ohnehin stark belasteten Karawankenautobahn (A11) könnte es zu massiven Staus im Urlauberverkehr kommen. Die Wartezeit beim Karawankentunnel betrug schon am frühen Morgen rund eineinhalb Stunden.

Grenzübergänge sind gesperrt

Die heftigen Regenfälle und Unwetter haben schon am gestrigen Freitag für Straßensperren gesorgt. Umleitungen waren nicht immer möglich oder konnten nicht schnell genug eingerichtet werden. Auf Autobahnen und Nebenstraßen im betroffenen slowenischen Gebiet stauten sich die Blechkolonnen kilometerlang. Die Grenzübergänge Grablach, Raunjak, Seebergsattel und der Loiblpass sind gesperrt. Auch in Kroatien führen heftige Regenfälle zu Problemen.