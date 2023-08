Nicht nur in Kärnten und der Steiermark kämpft man wegen der starken Regenschauer gegen die Wassermassen, auch in Slowenien sind zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten, Brücken wurden mitgerissen und ganze Orte wurden geflutet. Für den gesamten nördlichen Teil des Landes wurde die höchste Wetteralarmstufe ausgerufen. Seit den frühen Morgenstunden müssen Menschen mit Armeehubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Teilweise werden sie direkt von den Dächern geholt. In einigen Krankenhäusern herrschen Notsituationen. Die Lage sei ernst, warnte Verteidigungsminister Marjan Šarec.

Mindestens drei Tote befürchtet

Laut slowenischen Medien soll eine ältere Person in Bistrica in den Fluten ihr Leben verloren haben. Außerdem sollen zwei Niederländer in den Bergen bei Kranj gestorben sein.

Im Grenzgebiet zu Kärnten ist die Lage extrem kritisch. So steht nach Angaben der Feuerwehr beispielsweise ein großer Teil von Škofja Loka unter Wasser. Murenabgänge erschweren die Einsätze. In einigen Orten ist das Trinkwasser verschmutzt, auch Stromausfälle machen Anwohnern und Einsatzkräften das Leben zusätzlich schwer.

Aus einem Kindergarten in Menges eine knappe halbe Fahrstunde nördlich von der slowenischen Hauptstadt Laibach rettete die Feuerwehr 22 Kinder.

Glück im Unglück hatte ein Frau, die mit ihrem Auto in den Fluten auf Straße Holmec-Poljana gefangen war. Mehrere Menschen eilten mit der Ausrüstung zufällig anwesender Bergsteiger zu Hilfe.

In der Gemeinde Komenda wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen und auf Hilfe zu warten. Auch der historische Ort Šoštanj steht unter Wasser.

Auch Medvode nördlich von Laibach ist überflutet.

Mehrere Autobahnabfahrten, unter anderem jene zum Flughafen Laibach mussten zeitweise gesperrt werden. Zudem sind zahlreiche Grenzübergänge nach Österreich, wie der Loiblpass, der Seebergsattel, der Grenzübergang Raunjak wegen Überflutungen oder Murenabgängen gesperrt.

Die Unwetterfront hat sich mittlerweile auf Kroatien ausgebreitet. Aufgrund des Anstiegs des Wasserspiegels der Flüsse Save und Kupa wurde die Wasserscheide Prevlaka geöffnet, mehrere Rückhalte- und Überlaufbecken sind nahe ihrer Kapazitätsgrenzen.