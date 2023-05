Einmal macht er es noch: Henry Cavill gibt in der dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "The Witcher" wieder den Monsterjäger Geralt von Riva. Jetzt steht der Starttermin fest, dem Millionen Fans weltweit schon lange entgegenfiebern. Am 29. Juni ist der erste Teil der Staffel beim Streaming-Dienst verfügbar, auf die zweite Hälfte kann ab 27. Juli zugegriffen werden.

Spätestens seit "Game of Thrones" werden Drehorte epischer Serien oft zu Besuchermagneten. Um auf Geralt von Rivas letzten Spuren zu wandeln, müssen österreichische Fans nicht weit fahren: Gedreht wurde unter anderem bei den Laghi di Fusine, den Weißenfelser Seen, in der Nähe von Tarvis. Ein Bild der Dreharbeiten am tiefverschneiten oberen See wurde im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Das Foto zeigt die Hauptdarsteller Henry Cavill (Geralt von Riva), Freya Allan (Prinzessin Cirilla von Cintra) und Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg).

Die Crew residierte während der Dreharbeiten im nahen Kranjska Gora, Henry Cavill wurde gar in Kärnten beim Einkaufen erspäht. Auch in Slowenien wurden Szenen der dritten Witcher-Staffel gedreht, der Gebirgszug Nanos im Vipava-Tal und die Höhlenburg Predjama sind bald als Kulisse auf Netflix zu sehen. Auf der beliebten kroatischen Urlaubsinsel Krk machte die Filmmannschaft unter anderem in der malerischen Bucht Zala bei Stara Baška Station - diese wird in diesem Sommer wohl auch berühmt.