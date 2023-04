Auf die goldene Regel, nichts Wertvolles im Auto liegen zu lassen, hat eine Österreicherin im Badeort Lignano komplett vergessen. Sie ließ sogar etwas mit beträchtlichem Wert über Nacht auf dem Beifahrersitz des Wagens, den sie vor ihrer Unterkunft geparkt hatte. „Es waren mehr als 11.000 Euro, die sie in einer Tasche liegen hat lassen“, schreibt die Friaul-Ausgabe der Tageszeitung „Il Messaggero“.

Als die 70 Jahre alte Frau am Morgen aufwachte, zum Auto ging und bemerkte, dass das Geld weg war, eilte sie zum nächsten Polizeiposten. Und die Beamten waren in mehrerer Hinsicht baff. Die Seniorin gab an, vergessen zu haben, ihren Toyota abzusperren. Die 11.000 Euro sollen in kleinen Scheinen in einem Umschlag gewesen sein.

Die Polizei will nun das Material der Videoüberwachungskameras in der Umgebung auswerten. Generell wird in Italien empfohlen, keine Gegenstände sichtbar im Auto liegenzulassen und auch das leere Handschuhfach geöffnet zu lassen. Sogar Schlüssel sind oft Ziel von Autodieben, da sie versuchen, an Informationen zur Wohnadresse zu kommen, um dort einen ungebetenen Besuch abzustatten.