Italien befürchtet zunehmende Probleme mit der Wasserknappheit und will in Hinblick auf die Sommermonate Maßnahmen ergreifen. So hat die italienische Premierministerin Giorgia Meloni für kommenden Mittwoch eine Ministerratssitzung einberufen, bei dem die Probleme der anhaltenden Dürre diskutiert werden sollen. Eine Expertenkommission soll einen kurzfristigen Interventionsplan und ein mittelfristiges Programm zur Bekämpfung der Wasserknappheit bewerten, hieß es.