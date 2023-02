In Venedig beginnen Ende Februar die Arbeiten zur Pflasterung des Markusplatzes. 2,7 Millionen Euro sollen zur Behebung der Schäden durch das Hochwasser in den vergangenen Jahren ausgegeben werden. Die Arbeiten sind Teil eines umfangreichen Sanierungsplans für den Altkern Venedigs, der Ausgaben in Höhe von 29 Millionen Euro vorsieht.

"Nach dem Ende der Karnevalsfeierlichkeiten werden wir mit der Pflasterung des Platzes beginnen", kündigte Francesca Zaccariotto, Stadträtin für öffentliche Arbeiten, an. "Das von den Fluten beschädigte Pflaster wird entfernt, renoviert und dann neu positioniert." Etwa 14 Monate lang werden die Arbeiten dauern. Geplant sind kleinere mobile Baustellen, die von Zeit zu Zeit mit dem Fortschreiten der Arbeiten vorrücken werden. Für Besucher ist der Zugang zum Markusplatz weiterhin möglich.

Der Markusplatz hatte Schäden bei der großen Flutwelle im November 2019 erlitten. In der Nacht auf den 13. November 2019 wurde Venedig von einer katastrophalen Flutwelle getroffen. Das Wasser – angetrieben durch den Schirokko-Wind – stieg damals auf 1,87 Meter über dem Meeresspiegel. Das war der höchste Stand seit einer verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966, als 1,94 Meter erreicht wurden.