Meterhohe Flammen waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon von Weitem am Strand von Lignano zu sehen. Die Feuerwehr musste dafür nicht ausrücken, dafür versammelten sich zahlreiche Gäste am Strand unweit der Terrazza a Mare. Die Hexe Befana kam mit dem Boot vom Meer.