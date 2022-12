Die ersten 5000 Besucher haben sich seit 8. Dezember die in Lignano von Mario Montrone initiierte 19. Sandkrippen-Ausstellung bereits angeschaut. Rund 80.000 Gäste wird die Veranstaltung der Erfahrung nach bis 5. Februar zählen. Der Besuch ist gratis, um freiwillige Spenden wird gebeten. Die meisten Besucher der in einem Container wettergeschützten Krippenwelt sind aus Österreich. "Rund Dreiviertel sind Österreicher. Deshalb haben wir auch das Begleitheft auf Deutsch aufgelegt, der Audioguide erklärt auch auf Deutsch", sagt Montrone, der Präsident des Vereines "Dome Aghe Savalon d´Aur". Der Vereinsname ist friulanisch und steht auf italienisch für "Solo acqua e sabbia d´oro", auf deutsch also: "Nur Wasser und Sand".