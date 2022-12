Auf mysteriöse Weise ist die Luxusyacht eines russischen Oligarchen, die angeblich aufgrund der EU-Sanktionen beschlagnahmt worden war, diesen Sommer aus einem Hafen auf der italienischen Insel Sardinien verschwunden, berichtet die britische Tageszeitung "The Guardian". Demnach gehörte die 22 Meter lange Sportyacht namens "Aldabra" Dmitry Mazepin dem milliardenschweren Besitzer einer Mineraldüngerfirma und Vater des ehemaligen Formel-1-Fahrers Nikita Mazepin. Das Schiff, das im Hafen von Olbia ankerte, soll einen Wert zwischen 700.000 und einer Million Euro haben.

Die "Aldabra" wurde im März beschlagnahmt, als Mazepin auf die Sanktionsliste gesetzt wurde. Doch wie jetzt bekannt wurde soll die Yacht, die sonst immer in Italien gewesen sei, im Juni plötzlich verschwunden sein. "Mazepin wusste, dass er auf der Liste stand", sagte ein Sprecher der Finanzpolizei von Sardinien zum "Guardian". Die Finanzbeamten seien gerade dabei gewesen, die Eigentumsverhältnisse zu klären, als das Schiff auf mysteriöse Weise verschwand.

Firma engagiert

Laut Polizei soll Mazepin eine ausländische Firma engagiert haben, die einen sardischen Kapitän anheuerte, um die Yacht aus Italien wegzubringen. "Eine Untersuchung unter der Leitung von Carlo Lazzari, Gruppenkommandant der Finanzpolizei von Olbia, ergab, dass die Yacht einen Zwischenstopp im kleinen Hafen von Biserta in Tunesien eingelegt hat, ihr aktueller Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt", heißt es im "Guardian".



Der für die Aktion angeheuerte Kapitän sagte später aus, er habe nicht gewusst, dass das Schiff dem Oligarchen gehöre. Alle Beteiligten müssen mit Geldstrafen von bis zu 500.000 Euro rechnen, weil sie das Schiff illegal aus Italien entfernt hätten. Es ist der erste Fall in Italien, in dem es einem Russen gelungen sei, den EU-Sanktionen auszuweichen.

Mazepin besitzt darüber hinaus auch eine Villa namens Rocky Ram auf Sardinien, die zuvor dem einem italienischen Geschäftsmann Carlo De Benedetti, dem ehemaligen Eigentümer der Zeitung La Repubblica, gehört hatte. Die Villa wurde ebenfalls beschlagnahmt.